WhatsApp, altra novità per le videochiamate di gruppo (Di mercoledì 21 luglio 2021) Continuano gli aggiornamenti di WhatsApp riguardo in particolare le chiamate di gruppo Nuovo aggiornamento per WhatsApp e per le funzioni che riguardano le chiamate e le videochiamate di gruppo: adesso è possibile entrare anche se la chiamata è già iniziata senza far partire una nuova conversazione per i ritardatari. L’annuncio di questa nuova funzione è L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di mercoledì 21 luglio 2021) Continuano gli aggiornamenti diriguardo in particolare le chiamate diNuovo aggiornamento pere per le funzioni che riguardano le chiamate e ledi: adesso è possibile entrare anche se la chiamata è già iniziata senza far partire una nuova conversazione per i ritardatari. L’annuncio di questa nuova funzione è L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

th3rey0u4re : @INC3ND14T1 Se volete ci possiamo scambiare i numeri di whatsapp oppure anche su un'altra app dove ci si può contattare - miamodio : mi sono resa conto che non ci sono più le lineette che separano una chat dall'altra su whatsapp - dayaaneedslou : RT @PAZZESK0: Volevo caricarle a caso su Twitter? NO Le posto soltanto perché sto rosicando di non poter usare una delle due come immagine… - KappaLaudio : @cippiriddu La prima quando ridi sul serio. L'altra non la uso quasi mai, è da deficienti. Le poche volte che la u… - matteornati : Quando archiviando una chat su whatsapp riesci a non aver notifiche visibili e soprattutto non dai la soddisfazione… -