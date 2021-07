Walter Ricciardi: "Green pass per andare al lavoro. Brava Confindustria" (Di mercoledì 21 luglio 2021) L’obiettivo è contenere la diffusione del virus, la strategia è incentivare un aumento della copertura vaccinale. Con l’introduzione del Green pass obbligatorio per accedere ai luoghi della vita sociale, la Francia ha dato una scossa agli indecisi, che in poco tempo si sono riversati sulla piattaforma effettuando un boom di prenotazioni. In Italia le vaccinazioni rallentano e un modello Macron è una delle vie che si percorreranno per schiacciare il piede sull’acceleratore. Le ipotesi sul tavolo sono anche altre. Confindustria propone di consentire l’ingresso in azienda solo a chi può dimostrare di essersi vaccinato: per chi non si ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 21 luglio 2021) L’obiettivo è contenere la diffusione del virus, la strategia è incentivare un aumento della copertura vaccinale. Con l’introduzione delobbligatorio per accedere ai luoghi della vita sociale, la Francia ha dato una scossa agli indecisi, che in poco tempo si sono riversati sulla piattaforma effettuando un boom di prenotazioni. In Italia le vaccinazioni rallentano e un modello Macron è una delle vie che si percorreranno per schiacciare il piede sull’acceleratore. Le ipotesi sul tavolo sono anche altre.propone di consentire l’ingresso in azienda solo a chi può dimostrare di essersi vaccinato: per chi non si ...

Advertising

fanpage : “La variante Delta buca perfino il doppio ciclo vaccinale”. L'allarme di Walter Ricciardi, consigliere del minister… - HuffPostItalia : Walter Ricciardi: 'Green pass per andare al lavoro. Brava Confindustria' - MariangelaSalv5 : @GiovanniToti Walter Ricciardi in una intervista televisiva ha spiegato chiaramente che le varianti nascono dai vac… - ThePRagno88 : RT @AzzurraBarbuto: I consulenti del governo, individui senza alcun tipo di legittimazione dal basso, premono perché i non vaccinati non po… - TrumpyWalter : RT @AzzurraBarbuto: I consulenti del governo, individui senza alcun tipo di legittimazione dal basso, premono perché i non vaccinati non po… -