Wall Street in rialzo sostenuta da trimestrali positive (Di mercoledì 21 luglio 2021) (Teleborsa) – Il listino USA mostra un timido guadagno, con il Dow Jones che sta mettendo a segno un +0,52%; sulla stessa linea, l’S&P-500 procede a piccoli passi, avanzando a 4.342 punti. Pressoché invariato il Nasdaq 100 (+0,11%); guadagni frazionali per l’S&P 100 (+0,35%). A sostenere Wall Street è la nuova ondata di trimestrali, con diversi grandi colossi (Johnson & Johnson, Coca-Cola e Verizon) che hanno rivisto al rialzo la propria guidance dopo risultati positivi. In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti energia (+2,37%), finanziario (+1,18%) e materiali (+0,90%). In cima alla ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 21 luglio 2021) (Teleborsa) – Il listino USA mostra un timido guadagno, con il Dow Jones che sta mettendo a segno un +0,52%; sulla stessa linea, l’S&P-500 procede a piccoli passi, avanzando a 4.342 punti. Pressoché invariato il Nasdaq 100 (+0,11%); guadagni frazionali per l’S&P 100 (+0,35%). A sostenereè la nuova ondata di, con diversi grandi colossi (Johnson & Johnson, Coca-Cola e Verizon) che hanno rivisto alla propria guidance dopo risultati positivi. In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti energia (+2,37%), finanziario (+1,18%) e materiali (+0,90%). In cima alla ...

Advertising

fisco24_info : Borsa: l'Europa migliora con rialzi Wall Street: Volano petroliferi con rimbalzo del greggio, bene banche e auto - tvbusiness24 : Partenza in rialzo per #Wall Street grazie alle trimestrali positive - AristarcoScann1 : RT @giu33liana: #FacciamoRete #FacciamoInformazione La #Merkel ha indotto #Biden ad un cambiamento di 180° della politica #USA circa il ga… - InvestingItalia : Gli ultimi dati sugli abbonati Netflix deludono, titolo in rosso a Wall Street - - FinanciaLounge : #Netflix apre la giornata a #WallStreet in rosso #Borse #streaming #gaming -