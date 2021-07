Volley, il ct della Serbia punge Paola Egonu: “Non sarà mai come Tijana Boskovic, le mancano dei colpi” (Di mercoledì 21 luglio 2021) Paola Egonu è una delle atlete più attese non solo nel torneo di pallavolo femminile ma dell’intera Olimpiade di Tokyo. La stella della nazionale azzurra, infatti, è stata scelta dal CIO per portare la bandiera olimpica durante la Cerimonia d’Apertura. Un riconoscimento davvero importante per la schiacciatrice italiana, considerata da molti addetti ai lavori la migliore del mondo, ma non proprio tutti. Infatti il CT della Serbia Zoran Terzic ha paragonato Egonu a Tijana Boskovic, mettendo ovviamente in risalto le qualità della sua ... Leggi su oasport (Di mercoledì 21 luglio 2021)è una delle atlete più attese non solo nel torneo di pallavolo femminile ma dell’intera Olimpiade di Tokyo. La stellanazionale azzurra, infatti, è stata scelta dal CIO per portare la bandiera olimpica durante la Cerimonia d’Apertura. Un riconoscimento davvero importante per la schiacciatrice italiana, considerata da molti addetti ai lavori la migliore del mondo, ma non proprio tutti. Infatti il CTZoran Terzic ha paragonato, mettendo ovviamente in risalto le qualitàsua ...

