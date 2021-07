Voghera, sparatoria in piazza: assessore uccide un uomo di 39 anni (Di mercoledì 21 luglio 2021) Voghera, sparatoria in piazza: l’assessore alla Sicurezza Massimo Adriatici ha sparato e ucciso un uomo di 39 anni di origini marocchine Dopo una lite scoppiata in piazza Meardi a Voghera, in provincia di Pavia, Massimo Adriatici, avvocato e assessore alla Sicurezza del comune di Voghera da ottobre 2020, avrebbe ucciso un uomo di 39 anni. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, si parla di una lite finita in tragedia tra l’assessore e un uomo di ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 21 luglio 2021)in: l’alla Sicurezza Massimo Adriatici ha sparato e ucciso undi 39di origini marocchine Dopo una lite scoppiata inMeardi a, in provincia di Pavia, Massimo Adriatici, avvocato ealla Sicurezza del comune dida ottobre 2020, avrebbe ucciso undi 39. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, si parla di una lite finita in tragedia tra l’e undi ...

