Vodafone torna in pista con le offerte “Vodafone Special” da 7,99 euro al mese (Di mercoledì 21 luglio 2021) Vodafone torna in pista con le offerte "Special" da 7,99 euro al mese. Per attivarle basterà recarsi in un qualsiasi negozio chiedendo la portabilità! L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di mercoledì 21 luglio 2021)incon le" da 7,99al. Per attivarle basterà recarsi in un qualsiasi negozio chiedendo la portabilità! L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Advertising

infoitscienza : Torna in Vodafone a 7 euro al mese: costi personalizzati per la SIM - mondomobileweb : Torna in Vodafone a 7 euro al mese: costi personalizzati per la SIM - RozenNeige : @Texta95_ Preparati che ora ti manderanno ogni mese un messaggio con 'torna in Vodafone' .___. È un incubo. -