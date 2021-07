Virtus Bologna | risolto il contratto di Vincent Hunter | aveva violato l’antidoping

(Di mercoledì 21 luglio 2021)non è più un giocatore dellaSegafredo. La società ha fatto sapere in una nota che, “in seguito alla squalifica ricevuta dal giocatoreper violazione del codice sportivo antidoping, ha deciso di attivare la clausola di risoluzione unilaterale prevista dal”.è stato sospeso per tre mesi dopo la positività alla sostanza Carboxy THC in occasione di gara-4 della finale scudetto trae Milano lo scorso l’11 giugno 2021. SportFace.

Vince Hunter è stato tagliato dalla Virtus Bologna. La squadra non ha perdonato il giocatore, risultato positivo all'antidoping recentemente. Vincent Hunter non è più un giocatore della Virtus Segafredo Bologna. La società ha fatto sapere in una nota che, "in seguito alla squalifica ricevuta dal giocatore Vincent Hunter per violazione del codice sportivo antidoping, ha deciso di attivare la clausola di risoluzione unilaterale prevista dal contratto".