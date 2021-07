Violenza sui detenuti, 25 rinvii a giudizio per polizia penitenziari e funzionari delle Vallette (Di mercoledì 21 luglio 2021) Sono 25 i rinvii a giudizio chiesti dalla procura di Torino nell’ambito dell’inchiesta sulle presunte violenze all’interno del carcere Lorusso-Cotugno di Torino che vede coinvolta non solo agenti della polizia penitenziaria ma anche Domenico Minervini e Giovanni Battista Alberotanza, all’epoca dei fatti direttore del carcere e comandante degli agenti, ai quali sono stati contestati comportamenti riconducibili, secondo gli inquirenti, a nascondere o a minimizzare la portata degli episodi. I fatti su cui indaga la procura risalgono al 2017 e anni seguenti quando i detenuti sarebbero stati picchiati e ... Leggi su nuovasocieta (Di mercoledì 21 luglio 2021) Sono 25 ichiesti dalla procura di Torino nell’ambito dell’inchiesta sulle presunte violenze all’interno del carcere Lorusso-Cotugno di Torino che vede coinvolta non solo agenti dellaa ma anche Domenico Minervini e Giovanni Battista Alberotanza, all’epoca dei fatti direttore del carcere e comandante degli agenti, ai quali sono stati contestati comportamenti riconducibili, secondo gli inquirenti, a nascondere o a minimizzare la portata degli episodi. I fatti su cui indaga la procura risalgono al 2017 e anni seguenti quando isarebbero stati picchiati e ...

