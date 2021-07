«Violenza inaudita e a freddo»: la condanna di Cartabia (Di mercoledì 21 luglio 2021) A Santa Maria Capua Vetere, così come vent’anni fa, nei giorni del G8 di Genova, sono stati consumati, per mano di servitori dello Stato, «atti di Violenza inaudita». «Sono spie di qualcosa che non va». Forse mai prima d’ora un ministro di Giustizia aveva pronunciato in Parlamento parole di condanna tanto chiare e dure nei confronti delle divise violente. Ci ha messo del tempo, la Guardasigilli Marta Cartabia, a decidere di presentarsi alla Camera e al Senato per riferire sui … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 21 luglio 2021) A Santa Maria Capua Vetere, così come vent’anni fa, nei giorni del G8 di Genova, sono stati consumati, per mano di servitori dello Stato, «atti di». «Sono spie di qualcosa che non va». Forse mai prima d’ora un ministro di Giustizia aveva pronunciato in Parlamento parole ditanto chiare e dure nei confronti delle divise violente. Ci ha messo del tempo, la Guardasigilli Marta, a decidere di presentarsi alla Camera e al Senato per riferire sui … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

