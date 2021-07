Vino | pegno rotativo |  accordo MPS e Consorzio Barolo

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 21 luglio 2021) (Teleborsa) – Banca Monte dei Paschi di Siena e ildi TutelaBarbaresco Alba Langhe e Dogliani hanno stipulato una convenzione finalizzata a favorire ilsul, sostenendo l’attività corrente nelle fasi di stoccaggio e invecchiamento, al fine ultimo di incentivare gli investimenti delle aziende associate. L’operazione si inserisce nell’insieme di attività portate avanti dalla Banca nel campo Agrifood, soprattutto nell’ultimo anno, come dimostra la recente iniziativa MPS Agroalimentare, nata per supportare le imprese del settore. Nel far questo la Banca promuove una ...