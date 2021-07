Viña come Cafu: ecco la nuova freccia della Roma (Di mercoledì 21 luglio 2021) Due anni fa poteva essere della Lazio per 1,5 milioni di euro, adesso approda alla Roma per una cifra dieci volte superiore. La crescita di Matias Viña negli ultimi anni è stata così fragorosa da ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 21 luglio 2021) Due anni fa poteva essereLazio per 1,5 milioni di euro, adesso approda allaper una cifra dieci volte superiore. La crescita di Matiasnegli ultimi anni è stata così fragorosa da ...

Roma, con l'arrivo di Viña Mourinho ha le ali per volare con il 3 - 2 - 5 Rosa alla mano, oggi José per il 4 - 2 - 3 - 1 può contare su Karsdorp e l'uruguaiano come terzini più il duo Zaniolo - Mkhitaryan nel ruolo di esterni offensivi. Una squadra a trazione anteriore che ...

E così Viña finì al ...Rosa alla mano, oggi José per il 4 - 2 - 3 - 1 può contare su Karsdorp e l'uruguaiano come terzini più il duo Zaniolo - Mkhitaryan nel ruolo di esterni offensivi. Una squadra a trazione anteriore che ...