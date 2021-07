Advertising

sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 VIDEO – Ritiro Napoli, Spalletti, Politano e Zielinski cantano: “Sarò c… - gilnar76 : VIDEO | Spalletti scatenato: 'Un po' di cazzimma ce la dobbiamo mettere' #Forzanapoli #Napoli #Napolicalcio… - Diego31883 : RT @MGuardasole: ?? “SARÒ CON TE!” ?? CANTA SPALLETTI! - bombeacaso : RT @MGuardasole: ?? “SARÒ CON TE!” ?? CANTA SPALLETTI! - daniele7217 : RT @SimoneGuadagnoo: #Dimaro2021: Luciano #Spalletti, Matteo #Politano e Piotr #Zielinski intonano il coro ‘Sarò con te’ al termine dell’in… -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Spalletti

non si è tirato indietro ed ha iniziato a cantare, seguito da Politano e Zielinski per la gioia del pubblico. Ecco il... rapido e fisicamente imponente, irrinunciabile per. Si apre un nuovo corso per il club partenopeo, nel segno del tecnico toscano...e del difensore senegalese. In sovrimpressione il...1 Serata particolare quella vissuta a Dimaro dai tifosi del Napoli . I supporters partenopei hanno potuto interagire con Spalletti, Zielinski e Politano ponendo loro delle domande in Piazza Madonna de ...Ironia, ma specchio dei reali pensieri di Luciano Spalletti, fautore delle dichiarazioni riportate durante il ritiro del Napoli. Presso Dimaro, durante un confronto solidale con i tifosi partenopei, l ...