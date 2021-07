VIDEO F1, Mick Schumacher in pista a Silverstone con la Jordan del debutto di papà Michael (Di mercoledì 21 luglio 2021) Forti emozioni quest’oggi in quel di Silverstone per Mick Schumacher, che ha avuto l’opportunità di provare in pista la Jordan 191 con cui il padre Michael fece il suo debutto in Formula Uno in occasione del Gran Premio del Belgio 1991, a Spa-Francorchamps. Il 22enne tedesco, attualmente impegnato con il Team Haas nella stagione d’esordio nel Mondiale di Formula Uno, ha effettuato una serie di run filmati che faranno parte di un documentario di Sky Sports verso il prossimo GP del Belgio 2021. Sneak peek! @SchumacherMick in the ... Leggi su oasport (Di mercoledì 21 luglio 2021) Forti emozioni quest’oggi in quel diper, che ha avuto l’opportunità di provare inla191 con cui il padrefece il suoin Formula Uno in occasione del Gran Premio del Belgio 1991, a Spa-Francorchamps. Il 22enne tedesco, attualmente impegnato con il Team Haas nella stagione d’esordio nel Mondiale di Formula Uno, ha effettuato una serie di run filmati che faranno parte di un documentario di Sky Sports verso il prossimo GP del Belgio 2021. Sneak peek! @in the ...

Advertising

mick_napoli_ : Ultimo tweet di Spinafan 19 ore fa - ___Alonzo___ : @mick_napoli_ Non capisce un cazzo come pochi e ci sono altrettante teste di cazzo che lo seguono video scuola disc… - IR0NWICC4N : se pensate che io stia ancora piangendo per mick che saluta la famiglia di Gary avete ragione - fastricciardo : ha visto un video di mick minimo - mick_napoli_ : RT @_softPizza_: Per non dimenticare il pezzo di telecronaca più alto del mondo calcistico -