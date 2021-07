Viaggio nel mondo che stiamo distruggendo (Di mercoledì 21 luglio 2021) «Radiazioni, zona contaminata. La raccolta di funghi e di frutti di bosco è permessa soltanto con l’apposito rilevatore». I cartelli, attorno a villaggi ancora abitati in Ucraina e Bielorussia, fanno da tragico contraltare a quelli trovati nel Sahara. Non sono molti i viaggiatori stranieri e relativamente pochi i locali nella zona ancora contaminata del deserto algerino. È distante dai centri abitati, non c’è agricoltura o pastorizia. Forse – ma non tutti gli scienziati concordano – quelle radiazioni non costituiscono più un vero pericolo. Il reattore numero 4 del vecchio impianto di Chernobyl, in Ucraina, invece sì. Lo scoppio avvenne il 26 aprile 1986, e il sarcofago costruito subito ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 21 luglio 2021) «Radiazioni, zona contaminata. La raccolta di funghi e di frutti di bosco è permessa soltanto con l’apposito rilevatore». I cartelli, attorno a villaggi ancora abitati in Ucraina e Bielorussia, fanno da tragico contraltare a quelli trovati nel Sahara. Non sono molti i viaggiatori stranieri e relativamente pochi i locali nella zona ancora contaminata del deserto algerino. È distante dai centri abitati, non c’è agricoltura o pastorizia. Forse – ma non tutti gli scienziati concordano – quelle radiazioni non costituiscono più un vero pericolo. Il reattore numero 4 del vecchio impianto di Chernobyl, in Ucraina, invece sì. Lo scoppio avvenne il 26 aprile 1986, e il sarcofago costruito subito ...

Advertising

RollingStoneita : Libero De Rienzo era l’attore migliore della sua generazione. Ma era, soprattutto, un uomo straordinario. E solo p… - ItalyMFA : Online il 2 vol. 'Guida alle radici italiane. Un viaggio sulle tracce dei tuoi antenati' presentato da DG Italiani… - AmazonNewsItaly : Oggi il viaggio di #AmazonSummerColors, il progetto con cui celebriamo il #MadeInItaly, ci porta alla scoperta dei… - iwasalloverit : Non io che trovo una posizione comoda nel pullman per dormire dopo 16 ore di viaggio - partner45231077 : RT @FederazioneE: Un altro passo nel viaggio di @iesf_official per lo sviluppo del gioco in tutto il mondo ?? International #Esports Federa… -

Ultime Notizie dalla rete : Viaggio nel La fotografia che inventò il pappagallismo italico ... Ninalee Allen, detta 'Jinx', all'epoca 23enne, aveva da poco finito gli studi universitari negli Usa e stava compiendo un viaggio in Europa. Jinx Allen è morta all'età di novant'anni, a Toronto, nel ...

Emmanuel Macron a Lourdes, Enrico Letta a Siena Il viaggio di Macron attraverso la Francia profonda fino alla città - santuario dei Pirenei ... La Chiesa locale è molto senese (la diocesi ha sempre detenuto un raro diritto di designazione nel ...

Bancarotta Libano, viaggio nel Paese che è fallito la Repubblica L’open air traina le scelte degli italiani per le vacanze estive L’ultimo anno è stato drammatico per l’industria del turismo, sebbene l’allentamento delle restrizioni durante i mesi estivi del 2020 abbia permesso di salvare parte della stagione. In questo scenario ...

Curiosando in Casentino è il nuovo libro di Luigi De Concilio Nel 2019 ha pubblicato con Sarnus il fortunato Firenze bizzarra ... Michelangelo e Pico della Mirandola, che ci accompagneranno in un viaggio ricco di sorprese e di curiosità che neanche i casentinesi ...

... Ninalee Allen, detta 'Jinx', all'epoca 23enne, aveva da poco finito gli studi universitari negli Usa e stava compiendo unin Europa. Jinx Allen è morta all'età di novant'anni, a Toronto,...Ildi Macron attraverso la Francia profonda fino alla città - santuario dei Pirenei ... La Chiesa locale è molto senese (la diocesi ha sempre detenuto un raro diritto di designazione...L’ultimo anno è stato drammatico per l’industria del turismo, sebbene l’allentamento delle restrizioni durante i mesi estivi del 2020 abbia permesso di salvare parte della stagione. In questo scenario ...Nel 2019 ha pubblicato con Sarnus il fortunato Firenze bizzarra ... Michelangelo e Pico della Mirandola, che ci accompagneranno in un viaggio ricco di sorprese e di curiosità che neanche i casentinesi ...