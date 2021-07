Verstappen incidente: gravi danni alla monoposto (Di mercoledì 21 luglio 2021) Max Verstappen e il suo motore sono sopravvissuti all’incidente al GP di Gran Bretagna ma il danno alla sua RB16B porterà la Red Bull a spendere molto per sistemarla e per farla tornare all’origine. La manovra di Hamilton è stata quantomeno scorretta e pericolosa e si valuta se occorrerà o meno punirlo con una sospensione ma per ora nulla si sta muovendo. Il botta e risposta al veleno tra i due piloti non finiranno presto. Honda dovrà controllare il motore di Verstappen Verstappen incidente: cosa è successo? Verstappen è stato coinvolto in un ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 21 luglio 2021) Maxe il suo motore sono sopravvissuti all’al GP di Gran Bretagna ma il dannosua RB16B porterà la Red Bull a spendere molto per sistemarla e per farla tornare all’origine. La manovra di Hamilton è stata quantomeno scorretta e pericolosa e si valuta se occorrerà o meno punirlo con una sospensione ma per ora nulla si sta muovendo. Il botta e risposta al veleno tra i due piloti non finiranno presto. Honda dovrà controllare il motore di: cosa è successo?è stato coinvolto in un ...

Advertising

SkySportF1 : Incidente Verstappen-Hamilton, l'impressionante video di un tifoso in tribuna #SkyMotori #F1 #Formula1 #BritishGP - sowmyasofia : Verstappen incidente: gravi danni alla monoposto - SmorfiaDigitale : Verstappen, le condizioni dopo l incidente: c un lieve problema per il pilota - News_Auto_cars : F1 – Le pesanti conseguenze dell’incidente di Verstappen - Graftechweb : F1 – Le pesanti conseguenze dell’incidente di Verstappen -