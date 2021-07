Veronica Ciardi: “La prima proposta di matrimonio di Bernardeschi? Ho detto di no!”, ecco per quale motivo (Di mercoledì 21 luglio 2021) Veronica Ciardi e Federico Bernardeschi hanno svelato tra le pagine di Chi: “La famiglia si allargherà ancora”, lasciando aperte le porte al terzo figlio (l’ex gieffina è già incinta? Questo non lo sappiamo). La proposta di matrimonio di Bernardeschi a Veronica Ciardi: ecco quando La Cardi e il marito hanno raccontato la loro storia d’amore... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 21 luglio 2021)e Federicohanno svelato tra le pagine di Chi: “La famiglia si allargherà ancora”, lasciando aperte le porte al terzo figlio (l’ex gieffina è già incinta? Questo non lo sappiamo). Ladidiquando La Cardi e il marito hanno raccontato la loro storia d’amore... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

