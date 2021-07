Veronica Ciardi incinta: l’annuncio dopo il matrimonio con Federico Bernardeschi (Di mercoledì 21 luglio 2021) Arriva il tenero annuncio: Veronica Ciardi e Federico Bernardeschi aspettano il terzo figlio dopo il matrimonio, il tenero annuncio. Veronica Ciardi e Federico Bernardeschi aspettano il terzo figlio. A svelare della dolce attesa è il magazine Chi, che li ha intervistati. Oltre l’annuncio, anche il racconto di come si sono conosciuti sette anni fa: «Uscivamo entrambi da due storie “tossiche”: ci siamo trovati nel momento peggiore e, insieme, lo abbiamo trasformato in qualcosa di bello. C’è voluto molto ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 21 luglio 2021) Arriva il tenero annuncio:aspettano il terzo figlioil, il tenero annuncio.aspettano il terzo figlio. A svelare della dolce attesa è il magazine Chi, che li ha intervistati. Oltre, anche il racconto di come si sono conosciuti sette anni fa: «Uscivamo entrambi da due storie “tossiche”: ci siamo trovati nel momento peggiore e, insieme, lo abbiamo trasformato in qualcosa di bello. C’è voluto molto ...

