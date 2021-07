Veronica Ciardi-Bernardeschi, la rivelazione scuote tutti: “Vi spiego quel no” (Di mercoledì 21 luglio 2021) Veronica Ciardi e Federico Bernardeschi hanno coronato il sogno delle nozze. Dopo il matrimonio arrivano le prime rivelazioni anche sul passato Momenti di grande gioia quelli vissuti da Federico Bernardeschi. Un mese di luglio strepitoso per il centrocampista e attaccante della Juventus. Dopo aver conquistato la coppa di Euro 2020, ha coronato anche un altro L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 21 luglio 2021)e Federicohanno coronato il sogno delle nozze. Dopo il matrimonio arrivano le prime rivelazioni anche sul passato Momenti di grande gioiali vissuti da Federico. Un mese di luglio strepitoso per il centrocampista e attaccante della Juventus. Dopo aver conquistato la coppa di Euro 2020, ha coronato anche un altro L'articolo proviene da Inews.it.

