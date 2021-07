Verona | la svolta | arrestato il figlio dell’anziana uccisa in casa La sua versione non ha convinto gli inquirenti

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Nel giallo dilaarriva nel tardo pomeriggio di oggi. Quando i carabinieri hannoil62enne (non già 52enne come precedentemente detto ndr)trovata questa mattina ina coltellate. Era una delle ipotesi al vaglio degli. Quanto la pista della rapina finita in tragedia. Ed evidentemente, seguendo le orme lasciate dal killer. Ricostruendo gli eventi sulla base degli indizi e dei riscontri. Correlando dati e dichiarazioni, al termine di un lungo interrogatorio dell’uomo, tutto deve aver portato ...

Advertising

VeneziePost : L'interporto scaligero è leader in Italia nel #trasporto merci e vera porta di comunicazione con la Germania. Il 20… - VeneziePost : E' online il nuovo numero del VeneziePost. Le notizie principali: -L’intermodalità passa da Verona: “Con il Recover… - VeneziePost : L'interporto scaligero è leader in Italia nel #trasporto merci e vera porta di comunicazione con la Germania. Il 20… - larenait : Svolta nelle indagini sull'omicidio della missionaria vicentina -

Ultime Notizie dalla rete : Verona svolta

Tuttosport

...più ammirata è stata la Fiat 1100 Sport Barchetta MM del Museo Nicolis di Villafranca di. ...Salvarola Terme Lancia Flaminia Sport 3C Zagato Durante il Motor Valley Fest di Modena si è...Lo ha annunciato il presidente del Coni, Giovanni Malagò , al termine della giunta che si è... il mio mentore, l'uomo che mi ha fatto ricominciare a, che mi ha preso per i capelli'. Il ...Giallo a Bovolone, 52 enne trova la madre morta in casa, con una evidente ferita da coltello. Sul posto i carabinieri.Fino al 16 settembre, nell’ora dell’aperitivo, 70 mini spettacoli teatrali on the road, animeranno vie e piazze del centro storico per favorire il flusso di visitatori. Si tratta del ‘Teatro Spritz’ c ...