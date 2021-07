Verona, anziana ammazzata in casa: due coltelli conficcati nella schiena (Di mercoledì 21 luglio 2021) Verona, 21 luglio 2021 - ammazzata e con particolare ferocia. Un'anziana, Maria Spadini, 70 anni è stata trovata morta nella sua casa di Bovolone (Verona) con due coltelli da cucina conficcati ... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 21 luglio 2021), 21 luglio 2021 -e con particolare ferocia. Un', Maria Spadini, 70 anni è stata trovata mortasuadi Bovolone () con dueda cucina...

