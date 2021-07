Veneto, Zaia contro il vescovo di Treviso per una preghiera contro l’autonomismo. La diocesi: “Non suggeriamo modelli di governo” (Di mercoledì 21 luglio 2021) Treviso – Il governatore del Veneto, Luca Zaia, sfida il vescovo di Treviso, Michele Tomasi, a dissociarsi dalla preghiera letta in tutte le chiese della diocesi, che i leghisti interpretato come un attacco alla richiesta di maggiore autonomia del Veneto. Erano bastate due righe di invocazione per mandare in ebollizione la Lega, che nel 2017 propose e fece approvare a grandissima maggioranza un referendum consultivo regionale per chiedere 23 deleghe dallo Stato (che però non sono ancora arrivate). “Preghiamo affinché i popoli della terra non cedano alla ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 21 luglio 2021)– Il governatore del, Luca, sfida ildi, Michele Tomasi, a dissociarsi dallaletta in tutte le chiese della, che i leghisti interpretato come un attacco alla richiesta di maggiore autonomia del. Erano bastate due righe di invocazione per mandare in ebollizione la Lega, che nel 2017 propose e fece approvare a grandissima maggioranza un referendum consultivo regionale per chiedere 23 deleghe dallo Stato (che però non sono ancora arrivate). “Preghiamo affinché i popoli della terra non cedano alla ...

