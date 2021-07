Vendite a piene mani su Netflix dopo trimestrale negativa

(Di mercoledì 21 luglio 2021) (Teleborsa) – Seduta drammatica per la compagnia attiva nel settore dei video on demand, che si posiziona a 515,6 con una discesa del 2,90%. A pesare sul titolo è la guidance deludente per il terzo trimestre, in quanto è previsto un rallentamento della crescita degli abbonati.ha comunque registrato ricavi in aumento del 19% a 7,3 miliardi di dollari, lievemente sopra i 7,32 miliardi stimati dagli analisti, nel secondo trimestre dell’anno. Atteso un ulteriore ripiego verso l’area di supporto vista a 508,9 e successiva a 502,2. Resistenza a 544,5. (Foto: © bennymarty /123RF)

