Veicoli elettrici, Basf e Porsche insieme per le batterie di ultima generazione (Di mercoledì 21 luglio 2021) Basf è stata scelta da Cellforce Group, joint venture tra Porsche e Customcells, per collaborare allo sviluppo di celle per batterie agli ioni litio di ultima generazione. L’accordo prevede che Basf fornisca i materiali attivi del catodo Ncm Hedtm ad elevata energia per contribuire alla produzione di celle da batteria a ricarica rapida ed elevata densità energetica. Le batterie ad alte prestazioni verranno poi prodotte da Cellforce Group, con sede a Tubinga, in Germania. Si prevede che lo stabilimento avvii la produzione nel 2024 con un’iniziale capacità annuale di 100 ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 21 luglio 2021)è stata scelta da Cellforce Group, joint venture trae Customcells, per collaborare allo sviluppo di celle peragli ioni litio di. L’accordo prevede chefornisca i materiali attivi del catodo Ncm Hedtm ad elevata energia per contribuire alla produzione di celle da batteria a ricarica rapida ed elevata densità energetica. Lead alte prestazioni verranno poi prodotte da Cellforce Group, con sede a Tubinga, in Germania. Si prevede che lo stabilimento avvii la produzione nel 2024 con un’iniziale capacità annuale di 100 ...

