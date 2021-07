Vega-E scalda i motori. Ecco il contratto dell’Esa per Avio (Di mercoledì 21 luglio 2021) “Il contratto firmato oggi è espressione della grande fiducia che l’Agenzia spaziale europea, insieme ai suoi Stati membri e all’Agenzia spaziale italiana, continuano ad avere in Avio e nelle sue capacità”. Commenta così l’amministratore delegato di Avio, Giulio Ranzo, la firma del contratto dal valore di 118,8 milioni di euro assegnato oggi all’azienda di Colleferro dall’Esa, rappresentata dal direttore del Trasporto spaziale Daniel Neuenschwander, che assicura l’evoluzione del lanciatore made in Italy oltre il 2025. Il contratto, firmato nella sede di Esrin a Frascati, segna l’inizio di una nuova fase ... Leggi su formiche (Di mercoledì 21 luglio 2021) “Ilfirmato oggi è espressione della grande fiducia che l’Agenzia spaziale europea, insieme ai suoi Stati membri e all’Agenzia spaziale italiana, continuano ad avere ine nelle sue capacità”. Commenta così l’amministratore delegato di, Giulio Ranzo, la firma deldal valore di 118,8 milioni di euro assegnato oggi all’azienda di Colleferro dall’Esa, rappresentata dal direttore del Trasporto spaziale Daniel Neuenschwander, che assicura l’evoluzione del lanciatore made in Italy oltre il 2025. Il, firmato nella sede di Esrin a Frascati, segna l’inizio di una nuova fase ...

