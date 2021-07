Vanessa Ferrari accusata di razzismo sui social | ma la frase non è sua! Era di Carlotta Ferlito | Simone Biles difende l’azzurra

Leggi su oasport

(Di mercoledì 21 luglio 2021)è statadisui, ma in maniera totalmente errata. Alla vigilia delle Olimpiadi di Tokyo 2021, infatti, alla Farfalla di Orzinuovi è stata attribuita unarazzista nei confronti di, ma quelle parole non sono mai state pronunciate dalla bresciana. Si trattava di dichiarazioni cherilasciò in occasione dei Mondiali di Anversa 2013, quelli in cui la Reginetta della Polvere di Magnesio esplose conquistando i suoi primi titoli iridati e in cui ...