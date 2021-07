Vaccino, per i guariti dal Covid basta una sola dose (Di mercoledì 21 luglio 2021) Per chi ha avuto il Covid basta una sola dose di Vaccino. Lo dice la circolare del ministero della Salute , approvata in serata e firmata dal direttore della Prevenzione Gianni Rezza, che aggiorna la ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 21 luglio 2021) Per chi ha avuto ilunadi. Lo dice la circolare del ministero della Salute , approvata in serata e firmata dal direttore della Prevenzione Gianni Rezza, che aggiorna la ...

Advertising

CarloCalenda : Mi scrivono che la posizione giusta per un liberale sarebbe: libertà dal vaccino, no green pass, no chiusure e no o… - GiovanniToti : Non è giusto rischiare di chiudere in casa coloro che diligentemente e con senso civico hanno scelto di fare il vac… - mara_carfagna : La dittatura del virus può finire per sempre: il solo modo per sconfiggerla è il vaccino. I ragazzi italiani faccia… - ga3duez : RT @fdragoni: L'essere umano in quanto tale è un untore. Il #vaccino diventa il battesimo laico per lavarlo da questo peccato originale. No… - geekeconomist : RT @davcarretta: Salvini: il vaccino “per i giovani non serve”. Ah no. Può chiedere a Zaia. -