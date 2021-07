Vaccino, la tragedia del giornalista: gli hanno amputato un arto (Di mercoledì 21 luglio 2021) Dopo aver ricevuto la sua dose di Vaccino, un giornalista ha vissuto un vero e proprio inferno. E’ stato vittima prima di una trombosi e poi gli hanno dovuto amputare una gamba. Vaccino (Adobe Stock)I vaccini contro il Covid-19 sono fondamentali per tutelare la propria salute e quella degli altri. Tuttavia, hanno diverse controindicazioni che, fortunatamente, non colpiscono tutti ma che potrebbero causare diverse problematiche. Di certo, il giornalista di 64 anni non avrebbe mai immaginato che dopo la vaccinazione si sarebbe dovuto amputare la gamba. Eppure per il ... Leggi su chenews (Di mercoledì 21 luglio 2021) Dopo aver ricevuto la sua dose di, unha vissuto un vero e proprio inferno. E’ stato vittima prima di una trombosi e poi glidovuto amputare una gamba.(Adobe Stock)I vaccini contro il Covid-19 sono fondamentali per tutelare la propria salute e quella degli altri. Tuttavia,diverse controindicazioni che, fortunatamente, non colpiscono tutti ma che potrebbero causare diverse problematiche. Di certo, ildi 64 anni non avrebbe mai immaginato che dopo la vaccinazione si sarebbe dovuto amputare la gamba. Eppure per il ...

