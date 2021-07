Vaccino, il caso dei politici ?ni vax?. Gli esperti: «Basta ambiguità e fake» (Di mercoledì 21 luglio 2021) Che le bufale sui vaccini anticovid siano messe in rete da persone che si informano poco e male, purtroppo capita. Ma che ad alimentare la disinformazione siano addirittura i politici,... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 21 luglio 2021) Che le bufale sui vaccini anticovid siano messe in rete da persone che si informano poco e male, purtroppo capita. Ma che ad alimentare la disinformazione siano addirittura i,...

Advertising

disicaterina : RT @GioChirilly: Alcune virostar dicono che chi non si vaccina dovrebbe pagarsi gli ospedali in caso di ricovero per Covid. Quindi ci dovre… - violetmei_ : Lo schifo dei no Vax che strumentalizzano morti attribuendole a caso al vaccino. Poi sono i morti per covid a esser… - Ginebra42090254 : @michele_geraci Sono state negate le cure alternative, come gli anticorpali 'che però venivano somministrate ai Vip… - Bobbio65M : RT @GioChirilly: Alcune virostar dicono che chi non si vaccina dovrebbe pagarsi gli ospedali in caso di ricovero per Covid. Quindi ci dovre… - kimbabismyfav : RT @perchetendenza: 'Capua': Perché in un intervento sul @Corriere ha sostenuto che chi rifiuta di sottoporsi al vaccino anti-Covid dovrebb… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino caso Bonus matrimonio per le imprese: nuovi aiuti al wedding! ...dovranno comunque utilizzare il green pass per provare di aver ricevuto il vaccino, essere guariti dal virus o aver fatto un tampone che attesta lo stato di negatività al virus. In ogni caso i locali ...

Covid non fa vacanza. Effetto Europei, contagi in aumento. Prime truffe sul Green Pass Non caso isolato e non solo Francia In questa ultima settimana sui social sono fioccate le offerte ... non sembra scoraggiare chi di vaccino non ne vuole neanche sentir parlare. Alcuni propongono ...

Caso vaccini: su morti anomale entra in campo Eurojust - Ultima Ora Agenzia ANSA Covid: primo lotto vaccino Sputnik prodotto in Vietnam MOSCA, 21 LUG - La Russia ha annunciato stamane che un lotto del vaccino Sputnik è stato prodotto per la prima volta in Vietnam, uno dei tanti Paesi che sta combattendo una nuova ondata di infezioni d ...

Covid, casi in aumento e minacce “no vax”. Il Pd: «Serve il pugno duro» In due giorni oltre mille nuovi contagi. I dem chiedono alla Regione e alle Usl di prendere iniziative adeguate contro il personale sanitario che non si vuole vaccinare: «Non è una questione soltanto ...

...dovranno comunque utilizzare il green pass per provare di aver ricevuto il, essere guariti dal virus o aver fatto un tampone che attesta lo stato di negatività al virus. In ognii locali ...Nonisolato e non solo Francia In questa ultima settimana sui social sono fioccate le offerte ... non sembra scoraggiare chi dinon ne vuole neanche sentir parlare. Alcuni propongono ...MOSCA, 21 LUG - La Russia ha annunciato stamane che un lotto del vaccino Sputnik è stato prodotto per la prima volta in Vietnam, uno dei tanti Paesi che sta combattendo una nuova ondata di infezioni d ...In due giorni oltre mille nuovi contagi. I dem chiedono alla Regione e alle Usl di prendere iniziative adeguate contro il personale sanitario che non si vuole vaccinare: «Non è una questione soltanto ...