Vaccino Covid, per i guariti basta una dose entro un anno (Di mercoledì 21 luglio 2021) (Adnkronos) - Per i guariti dal Covid basterà una sola dose di Vaccino entro un anno. Lo annuncia il ministero della Salute con la circolare, firmata dal direttore generale della Prevenzione Gianni Rezza, di aggiornamento delle indicazioni sulla vaccinazione dei soggetti che hanno avuto un'infezione da Sars-CoV-2. "E' possibile considerare la somministrazione di un'unica dose di Vaccino anti-SarsCoV-2/Covid-19 nei soggetti con pregressa infezione da Sars-CoV-2 (decorsa in maniera sintomatica o asintomatica), purché la ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 21 luglio 2021) (Adnkronos) - Per idalbasterà una soladiun. Lo annuncia il ministero della Salute con la circolare, firmata dal direttore generale della Prevenzione Gianni Rezza, di aggiornamento delle indicazioni sulla vaccinazione dei soggetti che havuto un'infezione da Sars-CoV-2. "E' possibile considerare la somministrazione di un'unicadianti-SarsCoV-2/-19 nei soggetti con pregressa infezione da Sars-CoV-2 (decorsa in maniera sintomatica o asintomatica), purché la ...

