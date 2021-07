Vaccino anti Covid, nel Lazio il 98,8% del personale scolastico è vaccinato (Di mercoledì 21 luglio 2021) "Nel Lazio il 99.88% dei docenti si è vaccinato contro Covid-19. Inoltre l'80% degli oltre 120.000 docenti individuati - quindi circa 100.000 dipendenti - ha già completato il ciclo vaccinale". Sono i dati pubblicati dalla Regione. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 21 luglio 2021) "Nelil 99.88% dei docenti si ècontro-19. Inoltre l'80% degli oltre 120.000 docenti individuati - quindi circa 100.000 dipendenti - ha già completato il ciclo vaccinale". Sono i dati pubblicati dalla Regione. L'articolo .

Advertising

petergomezblog : Vaccino anti-Covid, i numeri dell’Iss: “Tra chi lo ha fatto l’incidenza dei casi è dieci volte più bassa che tra i… - riotta : Ai leader di destra italiani anti vaccino: occhio che in America i conservatori stan facendo inversione a U, davant… - Agenzia_Ansa : L'agenzia per la sicurezza dei farmaci americana Fda avverte sul rischio della possibile comparsa di una rara patol… - LucaPocchiu : RT @perchetendenza: 'Capua': Perché in un intervento sul @Corriere ha sostenuto che chi rifiuta di sottoporsi al vaccino anti-Covid dovrebb… - CozzAndrea : No, il vaccino non è obbligatorio perché decidi tu che cazzo fare della tua vita. Per esempio anti meningococco non… -