Vaccino anti covid, la preside Biancato: “Sì a obbligo per docenti e Ata. Non vaccinati in altre mansioni? Non se ne parla. Vaccinare anche gli studenti delle superiori” [INTERVISTA] (Di mercoledì 21 luglio 2021) Ad Orizzonte Scuola interviene la dirigente scolastica dell'ITET Einaudi di Bassano del Grappa Laura Biancato, che spiega quali sono, secondo lei, le azioni da intraprendere in vista del ritorno a scuola. L'articolo Vaccino anti covid, la preside Biancato: “Sì a obbligo per docenti e Ata. Non vaccinati in altre mansioni? Non se ne parla. Vaccinare anche gli studenti delle superiori” ... Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 21 luglio 2021) Ad Orizzonte Scuola interviene la dirigente scolastica dell'ITET Einaudi di Bassano del Grappa Laura, che spiega quali sono, secondo lei, le azioni da intraprendere in vista del ritorno a scuola. L'articolo, la: “Sì apere Ata. Nonin? Non se negli” ...

Advertising

petergomezblog : Vaccino anti-Covid, i numeri dell’Iss: “Tra chi lo ha fatto l’incidenza dei casi è dieci volte più bassa che tra i… - riotta : Ai leader di destra italiani anti vaccino: occhio che in America i conservatori stan facendo inversione a U, davant… - Agenzia_Ansa : L'agenzia per la sicurezza dei farmaci americana Fda avverte sul rischio della possibile comparsa di una rara patol… - Buzzo75 : RT @riotta: Ai leader di destra italiani anti vaccino: occhio che in America i conservatori stan facendo inversione a U, davanti alla strag… - orizzontescuola : Vaccino anti covid, la preside Biancato: “Si a obbligo per docenti e Ata. Non vaccinati in altre mansioni? Non se n… -