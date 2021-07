Vaccino, a Palermo somministrazione dosi anche in pizzeria (Di mercoledì 21 luglio 2021) Palermo (ITALPRESS) – Proteggersi tutti, per lavorare serenamente e riappropriarsi sempre più della propria vita. Vaccinare quante più persone possibili è fin dalla prima ora la missione della struttura commissariale per l’emergenza Covid di Palermo che, insieme a Confcommercio, ha lanciato l’iniziativa #NoVacciniNoRiparti: immunizzare datori di lavoro, lavoratori, loro familiari e clienti. L’assunto di base è che non può esserci vera ripresa economica, per le categorie produttive, senza un ritorno alla normalità che passa necessariamente dal Vaccino: solo un’immunizzazione rapida può abbattere contagi e ricoveri. La struttura ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 21 luglio 2021)(ITALPRESS) – Proteggersi tutti, per lavorare serenamente e riappropriarsi sempre più della propria vita. Vaccinare quante più persone possibili è fin dalla prima ora la missione della struttura commissariale per l’emergenza Covid diche, insieme a Confcommercio, ha lanciato l’iniziativa #NoVacciniNoRiparti: immunizzare datori di lavoro, lavoratori, loro familiari e clienti. L’assunto di base è che non può esserci vera ripresa economica, per le categorie produttive, senza un ritorno alla normalità che passa necessariamente dal: solo un’immunizzazione rapida può abbattere contagi e ricoveri. La struttura ...

Advertising

erne6769 : RT @blogsicilia: #notizie #sicilia Vaccino, a Palermo somministrazione dosi anche in pizzeria - - KVic01 : RT @catlatorre: 'No-vax, no drink' è il cartello appeso da un'enoteca di Palermo, invasa poi dall'odio sui social. Vorrei intanto esprimer… - CalifanoRosy : RT @catlatorre: 'No-vax, no drink' è il cartello appeso da un'enoteca di Palermo, invasa poi dall'odio sui social. Vorrei intanto esprimer… - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Vaccino, a Palermo somministrazione dosi anche in pizzeria - - messina_oggi : Vaccino, a Palermo somministrazione dosi anche in pizzeriaPALERMO (ITALPRESS) – Proteggersi tutti, per lavorare ser… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Palermo Vaccino, a Palermo somministrazione dosi anche in pizzeria ...è fin dalla prima ora la missione della struttura commissariale per l'emergenza Covid di Palermo ... per le categorie produttive, senza un ritorno alla normalità che passa necessariamente dal vaccino: ...

Covid Italia: 4.259 positivi e 21 morti Questa la ripartizione su base provinciale dei nuovi casi: 60 a Palermo, 36 a Catania, 4 a Messina, ... Finora sono 334.652 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (60,5 per cento) e 219.

Vaccini, a Palermo parte AperiVax: si comincia al Nautoscopio lunedì La Repubblica L'incerto futuro del vaccino COVID-19 italiano ReiThera ha comunicato dati incoraggianti sulla sua sperimentazione. Ma con diversi concorrenti in vantaggio, incertezza sui fondi pubblici e sull'uso dei vaccini ad adenovirus, la corsa è in salita.

Covid, contagi in aumento e raddoppio morti: il virus non si arresta Considerando anche che “il tasso di protezione tramite vaccino che abbiamo da noi è inferiore a quello ... esattamente tra circa dieci mesi i palermitani voteremo per il nuovo sindaco di Palermo.

...è fin dalla prima ora la missione della struttura commissariale per l'emergenza Covid di... per le categorie produttive, senza un ritorno alla normalità che passa necessariamente dal: ...Questa la ripartizione su base provinciale dei nuovi casi: 60 a, 36 a Catania, 4 a Messina, ... Finora sono 334.652 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del(60,5 per cento) e 219.ReiThera ha comunicato dati incoraggianti sulla sua sperimentazione. Ma con diversi concorrenti in vantaggio, incertezza sui fondi pubblici e sull'uso dei vaccini ad adenovirus, la corsa è in salita.Considerando anche che “il tasso di protezione tramite vaccino che abbiamo da noi è inferiore a quello ... esattamente tra circa dieci mesi i palermitani voteremo per il nuovo sindaco di Palermo.