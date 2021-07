Vaccini, Moratti: «In Lombardia oltre 7 milioni di adesioni» (Di mercoledì 21 luglio 2021) La vicepresidente della Regione rinnova l’appello: «Vaccinatevi». Da giovedì 22 luglio aumenteranno di 50.000 posti le disponibilità per prenotare la prima dose per ogni fascia di età. Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 21 luglio 2021) La vicepresidente della Regione rinnova l’appello: «Vaccinatevi». Da giovedì 22 luglio aumenteranno di 50.000 posti le disponibilità per prenotare la prima dose per ogni fascia di età.

