Vaccini in Toscana: prenotazioni last minute da stasera 21 luglio (cliccare qui nel link) (Di mercoledì 21 luglio 2021) Ripartiranno dalle 19 di stasera 21 luglio 2021, in Toscana, le prenotazioni last minute delle vaccinazioni contro il Covid-19, quelle da prenotare la sera e fare nell’arco al massimo delle succesive ventiquattro ore. Ripartono con un anticipo di qualche giorno rispetto a quanto era stato comunicato. Lo ha deciso il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 21 luglio 2021) Ripartiranno dalle 19 di212021, in, ledelle vaccinazioni contro il Covid-19, quelle da prenotare la sera e fare nell’arco al massimo delle succesive ventiquattro ore. Ripartono con un anticipo di qualche giorno rispetto a quanto era stato comunicato. Lo ha deciso il presidente della Regione, Eugenio Giani L'articolo proviene da Firenze Post.

