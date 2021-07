Vaccini in Toscana, i ragazzini li snobbano. La Regione spera nei pediatri: "Convincete i genitori" (Di mercoledì 21 luglio 2021) Non decollano le prenotazioni fra i 12-15enni: per ora solo uno su quattro l'ha fatta. E il guaio è che c'è uno zoccolo duro di sessantenni a rischio che non vuole proteggersi Leggi su iltirreno.gelocal (Di mercoledì 21 luglio 2021) Non decollano le prenotazioni fra i 12-15enni: per ora solo uno su quattro l'ha fatta. E il guaio è che c'è uno zoccolo duro di sessantenni a rischio che non vuole proteggersi

