Vaccini e personale scolastico: ancora nessuna dose per quasi 21mila dipendenti in regione (Di mercoledì 21 luglio 2021) In Emilia - Romagna sono 20.762 i dipendenti del mondo della scuola che non hanno ancora ricevuto nessuna dose di vaccino anti - Covid. A meno di due mesi dalla riapertura della aule - in calendario ... Leggi su cesenatoday (Di mercoledì 21 luglio 2021) In Emilia - Romagna sono 20.762 idel mondo della scuola che non hannoricevutodi vaccino anti - Covid. A meno di due mesi dalla riapertura della aule - in calendario ...

Advertising

Ettore_Rosato : Uno studente su due impreparato. Lo dicono test #Invalsi. Evitare rischio #dad a settembre con vaccini per ragazzi… - ADVBX : RT @wileaffarista: Grazie ai vostri istinti beceri segregazionisti vi scannate sui novax e la fate passere liscia ai responsabili per i rit… - wileaffarista : Grazie ai vostri istinti beceri segregazionisti vi scannate sui novax e la fate passere liscia ai responsabili per… - anubi_matt : RT @vignettisti: La polemica montata ad arte dalle destre in tema di #vaccini è assai stucchevole Il #greenpass per chi desidera adire a ma… - vignettisti : La polemica montata ad arte dalle destre in tema di #vaccini è assai stucchevole Il #greenpass per chi desidera adi… -