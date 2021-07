Vaccini ai guariti del Covid, arriva la circolare del Ministero: «Dose unica entro i 12 mesi dall’infezione» (Di mercoledì 21 luglio 2021) Da stasera è ufficiale: sarà «possibile considerare la somministrazione di un’unica Dose di vaccino nei soggetti con pregressa infezione da Covid-19», purché «questa avvenga entro i 6 mesi» dal rilevamento della positività e «non oltre i 12 mesi dalla guarigione». È questo il contenuto della circolare del Ministero della Salute che affronta il tema delle vaccinazioni alle persone guarite dal virus. La conferma era arrivata già oggi, 21 luglio, con le parole all’Ansa dal sottosegretario alla Salute Andrea Costa, il quale aveva ... Leggi su open.online (Di mercoledì 21 luglio 2021) Da stasera è ufficiale: sarà «possibile considerare la somministrazione di un’di vaccino nei soggetti con pregressa infezione da-19», purché «questa avvengai 6» dal rilevamento della positività e «non oltre i 12dalla guarigione». È questo il contenuto delladeldella Salute che affronta il tema delle vaccinazioni alle persone guarite dal virus. La conferma erata già oggi, 21 luglio, con le parole all’Ansa dal sottosegretario alla Salute Andrea Costa, il quale aveva ...

