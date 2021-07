USA, scorte petrolio settimanali in aumento di 2,1 milioni di barili (Di mercoledì 21 luglio 2021) (Teleborsa) – Aumentano, contro attese per un ulteriore calo, le scorte di greggio in USA nell’ultima settimana. L’EIA, la divisione del Dipartimento dell’Energia americano, ha confermato che gli stocks di greggio, negli ultimi sette giorni al 16 luglio 2021, sono aumentati di 2,1 milioni a 439,7 MBG, contro attese per una diminuzione di 4,5 milioni. Gli stock di distillati hanno registrato invece un decremento di 1,3 milioni a 141 MBG, mentre le scorte di benzine hanno registrato un calo di 0,1 milione a quota 236,4 MBG (era atteso un calo di circa 1 milione). Le riserve strategiche di ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 21 luglio 2021) (Teleborsa) – Aumentano, contro attese per un ulteriore calo, ledi greggio in USA nell’ultima settimana. L’EIA, la divisione del Dipartimento dell’Energia americano, ha confermato che gli stocks di greggio, negli ultimi sette giorni al 16 luglio 2021, sono aumentati di 2,1a 439,7 MBG, contro attese per una diminuzione di 4,5. Gli stock di distillati hanno registrato invece un decremento di 1,3a 141 MBG, mentre ledi benzine hanno registrato un calo di 0,1 milione a quota 236,4 MBG (era atteso un calo di circa 1 milione). Le riserve strategiche di ...

