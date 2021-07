“Uomini e Donne” | dopo il trono gay | ospita una nuova tronista con il passato da uomo

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Maria De Filippi con “” partirà a settembre sempre nel primo pomeriggio di Canale 5 Una novità nel programma di Maria De Filippi,, che si prepara ad una svolta storia.aver introdotto ilgay in trasmissione, ora il dating show di Maria De Filippi ospiterà suluna donna che inera un. Chi è lache di professione fa la commessaprenderà il via da settembre, sempre nel primo pomeriggio, ...

Secondo le ultime indiscrezioni (solitamente poi si avverano tutte) da parte di Giuseppe Candela per Dagospia, dalla prossima edizione di Uomini e Donne di Maria De Filippi potrebbe esserci un'altra grande rivoluzione dopo il trono gay che purtroppo ha avuto vita breve, ovvero la prima tronista transgender, una ragazza prima uomo che... Nella nuova edizione di Uomini e Donne, a settembre, siederà sul trono, per la prima volta, una donna che, in precedenza, era un uomo.