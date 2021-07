United Airlines segna +4%, CEO: variante delta non influisce su prenotazioni (Di mercoledì 21 luglio 2021) (Teleborsa) – Ottima la performance di United Airlines Holdings, che si attesta a 48,17 con un aumento del 3,99%. Gli investitori sono rassicurati dalle parole del CEO Scott Kirby. In un’intervista alla CNBC, ha detto che la variante delta della Covid-19 non ha influito sulle prenotazioni. La diffusione della variante, tuttavia, potrebbe causare un “arresto” alla riapertura dell’economia, ma ha affermato che sarà temporaneo “se accadrà”. La perdita netta rettificata della compagnia aerea statunitense si è ridotta a 1,26 miliardi di dollari, o 3,91 dollari per azione, nel secondo trimestre. ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 21 luglio 2021) (Teleborsa) – Ottima la performance diHoldings, che si attesta a 48,17 con un aumento del 3,99%. Gli investitori sono rassicurati dalle parole del CEO Scott Kirby. In un’intervista alla CNBC, ha detto che ladella Covid-19 non ha influito sulle. La diffusione della, tuttavia, potrebbe causare un “arresto” alla riapertura dell’economia, ma ha affermato che sarà temporaneo “se accadrà”. La perdita netta rettificata della compagnia aerea statunitense si è ridotta a 1,26 miliardi di dollari, o 3,91 dollari per azione, nel secondo trimestre. ...

Ultime Notizie dalla rete : United Airlines Collisione aerea sfiorata a Parigi: la manovra che ha evitato la strage Un errore umano poteva causare una tragedia se non fosse stato per una manovra dell'ultimo minuto di un pilota della United Airlines e della prontezza di un collega della Easyjet. I fatti sono accaduti il 20 luglio 2020 ma solo in queste ore, a un anno di distanza, ne è stata data notizia. Prima sono state svolte ...

Collisione aerea sfiorata a Parigi: la manovra che ha evitato la strage Il 20 luglio 2020 all'aeroporto Charles de Gaulle di Parigi si è rischiata la strage: ecco perché Un errore umano poteva causare una tragedia se non fosse stato per una manovra dell'ultimo minuto di u ...

Un errore umano poteva causare una tragedia se non fosse stato per una manovra dell'ultimo minuto di un pilota della United Airlines e della prontezza di un collega della Easyjet. I fatti sono accaduti il 20 luglio 2020 ma solo in queste ore, a un anno di distanza, ne è stata data notizia. Prima sono state svolte ...