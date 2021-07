Unitalsi | vicina ai bimbi ricoverati con una nuova straordinaria iniziativa

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Un progetto di amore portato avanti dall’del capoluogo campano, per farsi prossima alle famiglie più in difficoltà e ai loro figli. A Napoli nasce “Casa Sveva”, una struttura d’accoglienza nata per aiutare i genitori dei pazienti più piccoli che sono ospitati nelle strutture sanitarie pediatriche campane, per le loro cure. Un’idea di solidarietà, ma L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Unitalsi vicina

Il Sole 24 ORE

Una sfida importante per l'Lombarda che in questo 2021 celebra il suo centenario di ... una scelta che rientra nella più ampia volontà della Banca di essere concretamente presente e...La casa sarà intitolata a Fabrizio Frizzi, che dell'è stato grande amico e testimonial". ...una scelta che rientra nella più ampia volontà della Banca di essere concretamente presente e...Un progetto di amore portato avanti dall’Unitalsi del capoluogo campano, per farsi prossima alle famiglie più in difficoltà e ai loro figli.Nasce a Napoli "Casa Sveva", l'ultima, in ordine di tempo, delle strutture di accoglienza del "Progetto dei Piccoli" Unitalsi che ospiterà le famiglie per essere vicini ai propri bambini e ragazzi ric ...