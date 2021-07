Unità Crisi Lazio: incidenza casi over 50 è dieci volte inferiore (Di mercoledì 21 luglio 2021) Roma – “L’incidenza nel Lazio dei casi positivi ogni 100mila abitanti nella fascia di popoLazione over 50 rappresenta meno del 5% ed è più bassa di almeno 10 volte l’incidenza complessiva.” “Questo significa che il virus sta circolando soprattutto tra i giovani ed è indispensabile che si vaccinino, per due motivi: contribuire a ridurre la diffusione e raggiungere l’obiettivo dell’immUnità di gregge che significa la messa in sicurezza dell’intera comUnità.” “Nel Lazio si stanno sequenziando il 100% dei casi ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 21 luglio 2021) Roma – “L’neldeipositivi ogni 100mila abitanti nella fascia di popone50 rappresenta meno del 5% ed è più bassa di almeno 10l’complessiva.” “Questo significa che il virus sta circolando soprattutto tra i giovani ed è indispensabile che si vaccinino, per due motivi: contribuire a ridurre la diffusione e raggiungere l’obiettivo dell’immdi gregge che significa la messa in sicurezza dell’intera com.” “Nelsi stanno sequenziando il 100% dei...

