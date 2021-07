Ungheria, Orban convoca un referendum sulla legge anti Lgbtq: “Possiamo fermare Bruxelles” (Di mercoledì 21 luglio 2021) Viktor Orban ha deciso di convocare un referendum sulla legge che vieta la rappresentazione di persone gay nei libri di testo scolastici in Ungheria, al centro del braccio di ferro con l’Unione europea. Il premier lo ha annunciato in un video su Facebook, affermando che la misura ha l’obiettivo di vietare la “promozione dell’omosessualità” nei confronti dei minori. Ma secondo Bruxelles la legge discrimina la comunità Lgbtq. La Commissione europea ha avviato una procedura di infrazione, lasciando a Budapest due mesi per dare una risposta, ... Leggi su tpi (Di mercoledì 21 luglio 2021) Viktorha deciso dire unche vieta la rappresentazione di persone gay nei libri di testo scolastici in, al centro del braccio di ferro con l’Unione europea. Il premier lo ha annunciato in un video su Facebook, affermando che la misura ha l’obiettivo di vietare la “promozione dell’omosessualità” nei confronti dei minori. Ma secondoladiscrimina la comunità. La Commissione europea ha avviato una procedura di infrazione, lasciando a Budapest due mesi per dare una risposta, ...

ivanscalfarotto : Se davvero Orban avesse fatto spiare i giornalisti con un software, sarebbe il suo ennesimo attacco allo Stato di d… - marcodimaio : “Abbiamo nomi e cognomi”. Complimenti a chi si autoproclama paladino dei diritti pretendendo di approvare una legge… - Agenzia_Ansa : L'Ungheria di Viktor Orban convoca un referendum sulla controversa legge sulla propaganda Lgbtq al centro di un bra… - ronzidante : RT @LucillaMasini: Ungheria. Orban apre un referendum per approvare la legge anti Lgbt. Questi politici di destra stanno in fissa coi refer… - LucillaMasini : Ungheria. Orban apre un referendum per approvare la legge anti Lgbt. Questi politici di destra stanno in fissa coi… -