Unesco toglie Liverpool da lista siti patrimonio umanità (Di mercoledì 21 luglio 2021) L'Unesco ha deciso di togliere Liverpool dalla lista dei siti considerati patrimonio dell'umanità. E questo per via dei lavori di ammodernamento del lungomare che hanno provocato un "grave peggioramento" del sito storico. In un incontro segreto del comitato Unesco in Cina presieduto da Tian Xuejun è stato messo sotto accusa anche il progetto del nuovo stadio dell'Everton FC. Il sindaco di Liverpool Joanne Anderson ha definito "incomprensibile" la decisione dell'Unesco.

L’Unesco toglie Liverpool dalla lista dei siti patrimonio dell’umanità La Stampa Unesco toglie Liverpool da lista siti patrimonio umanità L’Unesco ha deciso di togliere Liverpool dalla lista dei siti considerati Patrimonio dell’Umanità. E questo per via dei lavori di ammodernamento del lungomare che hanno provocato un “grave peggioramen ...

Unesco, Liverpool tolta dalla lista dei Patrimoni dell'umanità LIVERPOOL, 22 lug. – L'Unesco ha tolto la città di Liverpool dalla sua lista dei siti patrimonio dell'umanità, a causa dell'eccessivo sviluppo urbanistico che ha pregiudicato l'autenticità di questo p ...

L'Unesco ha deciso di togliere Liverpool dalla lista dei siti considerati Patrimonio dell'Umanità. E questo per via dei lavori di ammodernamento del lungomare che hanno provocato un "grave peggioramen ...
LIVERPOOL, 22 lug. – L'Unesco ha tolto la città di Liverpool dalla sua lista dei siti patrimonio dell'umanità, a causa dell'eccessivo sviluppo urbanistico che ha pregiudicato l'autenticità di questo p ...