Una Vita, anticipazioni spagnole: Genoveva arrestata vuol vendicarsi di Felipe (Di mercoledì 21 luglio 2021) Tornano le anticipazioni spagnole di Una Vita e le news che arrivano continuano a mostrarci un periodo nero per Genoveva. La dark lady, accusata dell’omicidio di Marcia, deve fare i conti anche con Felipe che le volta le spalle. Ma vediamo nel dettaglio cosa accade ad Acacias 38. anticipazioni spagnole soap Una Vita: Genoveva ha ucciso Marcia I dubbi riguardo a un coinvolgimento della dark lady nella morte di Marcia diventano sempre più certezze dopo il suo arresto. Felipe non riesce a perdonare la moglie per aver ucciso ... Leggi su fattidigossip (Di mercoledì 21 luglio 2021) Tornano ledi Unae le news che arrivano continuano a mostrarci un periodo nero per. La dark lady, accusata dell’omicidio di Marcia, deve fare i conti anche conche le volta le spalle. Ma vediamo nel dettaglio cosa accade ad Acacias 38.soap Unaha ucciso Marcia I dubbi riguardo a un coinvolgimento della dark lady nella morte di Marcia diventano sempre più certezze dopo il suo arresto.non riesce a perdonare la moglie per aver ucciso ...

