Una vita anticipazioni: Cesario sospetta di Genoveva? Dirà qualcosa a Felipe? (Di mercoledì 21 luglio 2021) Come avrete visto la notizia della morte di Marcia ha lasciato tutti davvero senza parole e adesso è complicato capire che cosa succederà. La persona più sconvolta è ovviamente Felipe che mai avrebbe pensato di dover dire addio in modo così tragico alla donna che amava. Cosa accadrà nelle prossime puntate di Una vita? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano la trama della puntata di domani, 22 luglio 2021. In onda su Canale 5 come sempre alle 14,10 la seconda parte dell’episodio 1212 della soap spagnola, con la reazione di Felipe alla drammatica notizia. L’uomo ha chiesto a Mendez di poter dare un ultimo saluto ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 21 luglio 2021) Come avrete visto la notizia della morte di Marcia ha lasciato tutti davvero senza parole e adesso è complicato capire che cosa succederà. La persona più sconvolta è ovviamenteche mai avrebbe pensato di dover dire addio in modo così tragico alla donna che amava. Cosa accadrà nelle prossime puntate di Una? Lo scopriamo con leche ci rivelano la trama della puntata di domani, 22 luglio 2021. In onda su Canale 5 come sempre alle 14,10 la seconda parte dell’episodio 1212 della soap spagnola, con la reazione dialla drammatica notizia. L’uomo ha chiesto a Mendez di poter dare un ultimo saluto ...

