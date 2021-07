Una vita, anticipazioni 21 luglio: la decisione dei Palacios (Di mercoledì 21 luglio 2021) Le condizioni di salute del piccolo Moncho non faranno altro che peggiorare e così, come rivelano le anticipazioni Una vita relative alla puntata in onda oggi 21 luglio, i Palacios, ormai disperati, decideranno di provare a dargli l'acqua della fonte miracolosa tramite l'allattamento. Nel frattempo, Bellita si sfogherà con Rosina e Carmen insultando José mentre Cinta avrà la speranza che i genitori si riconcilino, ma ciò sembrerà davvero difficile. Una vita, spoiler 21 luglio: Bellita insulta José davanti a Rosina e Carmen Bellita, da quando José le ha rivelato la verità sul suo ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 21 luglio 2021) Le condizioni di salute del piccolo Moncho non faranno altro che peggiorare e così, come rivelano leUnarelative alla puntata in onda oggi 21, i, ormai disperati, decideranno di provare a dargli l'acqua della fonte miracolosa tramite l'allattamento. Nel frattempo, Bellita si sfogherà con Rosina e Carmen insultando José mentre Cinta avrà la speranza che i genitori si riconcilino, ma ciò sembrerà davvero difficile. Una, spoiler 21: Bellita insulta José davanti a Rosina e Carmen Bellita, da quando José le ha rivelato la verità sul suo ...

