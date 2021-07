Una pesante eredità | dalle pensioni | ai pianti ai giovani definiti choosy

Leggi su iodonna

(Di mercoledì 21 luglio 2021) La nomina di Elsa Fornero, 73 anni, a consulente per le Politiche economiche non è stata presa benissimo, per usare un eufemismo. Palazzo Chigi, che l’ha scelta, sembra aver fatto un vero autogol, almeno a sentire i commenti – pesantissimi – di rappresentanti di diversi schieramenti politici. Elsa Fornero Lei, inserita nel pool degli esperti chiamati come consulenti per potenziare e rendere più efficiente la realizzazione del programma del governo Draghi, però, se lo aspettava. A Repubblica ha dichiarato che in molti le avevano consigliato «di non accettare la proposta di entrare nella commissione», ma lei ha accettato «perché sono stata considerata un’appestata e ho avuto attacchi ...