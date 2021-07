Una nuova chiesa dedicata alla Madonna del Rosario di Pompei (Di mercoledì 21 luglio 2021) I militari della caserma della Cecchignola si affidano alla speciale protezione della Madonna di Pompei certi che Lei non farà mai mancare il suo aiuto. Monsignor Marcianò, infatti, domani presiederà il rito di dedicazione alla Madonna del Rosario di Pompei della chiesa che si trova all’interno della città militare della Ceccignola a Roma. Una devozione L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di mercoledì 21 luglio 2021) I militari della caserma della Cecchignola si affidanospeciale protezione delladicerti che Lei non farà mai mancare il suo aiuto. Monsignor Marcianò, infatti, domani presiederà il rito di dedicazionedeldidellache si trova all’interno della città militare della Ceccignola a Roma. Una devozione L'articolo proviene da La Luce di Maria.

