Un Posto al Sole, trama 21 luglio: crisi e domande (Di mercoledì 21 luglio 2021) Anticipazioni Un Posto al Sole oggi 21 luglio 2021 con doppia reazione che lascerà i telespettatori senza parole. Filippo e Serena non vanno più d'accordo? Nella nuova puntata Un Posto al Sole oggi 21 luglio 2021 i protagonisti della soap saranno messi a dura prova. Tutto quello che è accaduto sino ad oggi potrebbe portare ad una svolta tra bugie e difficoltà da sopportare. La situazione in casa Sartori non è di certo delle migliori, Filippo ha perso dieci anni della sua vita e in un attimo si è ritrovato con una moglie e una figlia che non riconosce. I suoi ricordi lo portano a Carmen e ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 21 luglio 2021) Anticipazioni Unaloggi 212021 con doppia reazione che lascerà i telespettatori senza parole. Filippo e Serena non vanno più d'accordo? Nella nuova puntata Unaloggi 212021 i protagonisti della soap saranno messi a dura prova. Tutto quello che è accaduto sino ad oggi potrebbe portare ad una svolta tra bugie e difficoltà da sopportare. La situazione in casa Sartori non è di certo delle migliori, Filippo ha perso dieci anni della sua vita e in un attimo si è ritrovato con una moglie e una figlia che non riconosce. I suoi ricordi lo portano a Carmen e ...

